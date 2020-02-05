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Факти / Україна

У Харкові госпіталізували шістьох студентів з Китаю

У Харкові госпіталізували шістьох студентів, які повернулися з Китаю.

Вони перебувають у Харківській обласній інфекційній лікарні у спеціальних боксах. За госпіталізованими ведеться посилене спостереження.

Хоча коронавірус у них не підтвердився, але передбачається, що вони могли контактувати з носіями інфекції. З усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був з міста Ухань – епіцентру інфекції.

Читайте: В Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу – МОЗ

Більшість із студентів навчаються в Харківському авіаційному інституті і живуть у гуртожитках. Найближчим часом їх випишуть.

У інфекційній лікарні додали, що в Харківській області поки що немає тест-систем на виявлення коронавірусної інфекції.

Раніше Факти ICTV писали, що МОН визначить терміни канікул для китайських студентів в Україні.

Джерело: KHARKIV Today

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