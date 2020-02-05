Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива заявил, что три собаки хватит, чтобы полгода оплачивать коммуналку, или же можно отлавливать воробьев и голубей, а затем продавать их в цирк.

Журналистка спросила, на сколько времени пенсионерке хватит собак, чтобы заплатить за коммуналку, если у нее есть немецкая овчарка, чихуахуа украинский и пекинес обычный.

– Где-то на полгода, если собаки не в очень хорошем состоянии. А если не элитной породы, то месяца на три, – считает нардеп.

Кроме того, народный депутат дал советы, как людям с низким доходом оплатить коммунальные услуги.

– Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать и ловить воробьев и голубей, а затем продавать в цирк, – рекомендует Кива.

А если у вас много долгов, тогда, по словам депутата, можно продать почку или печень и на эти деньги безбедно прожить полтора года.

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К слову, вопрос Илье Киве были отсылкой к казусу с народным депутатом от Слуги народа Евгением Брагаром, который в эфире телеканала порекомендовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.