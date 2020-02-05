Нардеп від Опозиційної платформи — За життя Ілля Кива заявив, що три собаки вистачить, аби пів року оплачувати комуналку, або ж можна відловлювати горобців та голубів, а потім продавати їх у цирк.

Журналістка запитала, на скільки часу пенсіонерці вистачить собак, щоб заплатити за комуналку, якщо у неї є німецька вівчарка, чихуахуа українська і пекінес звичайний.

– Десь на пів року, якщо собаки не в дуже хорошому стані. А якщо не елітної породи, то місяці на три, – вважає нардеп.

Крім того, народний депутат дав поради, як людям з низьким доходом оплатити комунальні послуги.

– Можна ще відловлювати горобців. По дахах бігати і ловити горобців та голубів, а потім продавати в цирк, – рекомендує Кива.

А якщо у вас багато боргів, тоді, за словами депутата, можна продати нирку або печінку і на ці гроші безбідно прожити півтора року.

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До слова, запитання Іллі Киві були відсилкою до казусу із народним депутатом від Слуги народу Євгенієм Брагарем, який в ефірі телеканалу порекомендував пенсіонерці продати свою собаку, аби оплатити комуналку.

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції не підтримує позицію Євгена Брагара щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами.

Вона вибачилася за слова депутата і назвала висловлювання Брагара абсолютно некоректним.

Така “порада” обурила українців, тому у соцмережах з’явилося багато мемів та жартів на цю тему.