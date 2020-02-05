5 февраля Верховная Рада рассмотрит внесение изменений по отдельным вопросам функционирования банковской системы, а также отмены решения ВР о принятии в качестве закона Украины проекта закона О среднем образовании.

В первом чтении Рада планирует принять внесение изменений в Закон Украины О Высшем антикоррупционном суде.

Рада также рассмотрит внесение изменений по внедрению стандартов Рады Европы для молодежных центров и децентрализации работы с молодежью.

Кроме этого депутаты во втором чтении будут голосовать за внесение изменений относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения и доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики.

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С 16.00 предусмотрена работа в комитетах.

Порядок Денний Ради На 5 Лютого

Напомним, на этой пленарной неделе Верховная Рада должна рассмотреть изменения в Конституцию относительно закрепления пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества нардепов.