Козицький став головою Львівської ОДА – що відомо про губернатора

Максима Козицького призначено головою Львівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області.

Козицький народився в 1981 році у Львові. Має три вищі освіти за спеціальностями – Лікувальна справа, Менеджмент організацій та Спеціаліст з обліку та аудиту.

Працював лікарем-інтерном з хірургії в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я.

У 2007-2010 роках був членом наглядової ради, з 2010 до 2014 року заступником генерального директора із загальних питань ТОВ Укрнафтогазінвест.

Читайте: Желько Марчек – що відомо про тимчасового в. о. голови Укрзалізниці

У 2014-2016 роках працював заступником генерального директора ТОВ Прикарпатська енергетична компанія.

Як відомо, Зеленський призначив Сергія Осачука головою Чернівецької обласної державної адміністрації.