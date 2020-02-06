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Факти / Україна

Козицький став головою Львівської ОДА – що відомо про губернатора

Максима Козицького призначено головою Львівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області.

Козицький народився в 1981 році у Львові. Має три вищі освіти за спеціальностями – Лікувальна справа, Менеджмент організацій та Спеціаліст з обліку та аудиту.

Працював лікарем-інтерном з хірургії в Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, потім лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я.

У 2007-2010 роках був членом наглядової ради, з 2010 до 2014 року заступником генерального директора із загальних питань ТОВ Укрнафтогазінвест.

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У 2014-2016 роках працював заступником генерального директора ТОВ Прикарпатська енергетична компанія.

Як відомо, Зеленський призначив Сергія Осачука головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

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