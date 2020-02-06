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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют: Нацбанк укрепил гривну

Нацбанк укрепил курс гривны, поэтому соответственно, доллар и евро подешевели.

По состоянию на 6 февраля 2020 года курс американской валюты снизился до уровня 24,79 грн за один доллар.

Евро также подешевело на несколько копеек и остановилось на уровне 27,31 грн.

Читайте: Прогноз на курс доллара: почему начал расти и насколько подорожает

Курс валют на 06.02.2020 от НБУ:

  • $100 – 2479,59 грн;
  • €100 – 2731,52 грн;
  • 100 польских злотых – 643,3 грн;
  • 10 российских рублей – 3,958 грн;

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.

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