Нацбанк укрепил курс гривны, поэтому соответственно, доллар и евро подешевели.
По состоянию на 6 февраля 2020 года курс американской валюты снизился до уровня 24,79 грн за один доллар.
Евро также подешевело на несколько копеек и остановилось на уровне 27,31 грн.
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Курс валют на 06.02.2020 от НБУ:
- $100 – 2479,59 грн;
- €100 – 2731,52 грн;
- 100 польских злотых – 643,3 грн;
- 10 российских рублей – 3,958 грн;
К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.
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