В 19 областях люди не получили субсидии – Счетная палата

Граждане 19 областей Украины недополучили льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг.

Так прокомментировал состояние выполнения госбюджета за предыдущий год глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Наибольший процент задолженность зафиксировали в Львовской – 7,2 млн грн, Днепропетровской – 4,9 млн грн и Киевской области – 600 тыс грн.

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Общая сумма долга перед населением составляет 14,6 млн грн.

– Это свидетельствует о том, что надобность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Кому-то такая сумма задолженности в масштабах страны может показаться незначительной. Но есть серьезная угроза, что она не будет погашена. А это помощь тем, кто не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, – сказал Валерий Пацкан.

Долг, скороее всего, не будет погашен, так как в бюджете на 2020 год не предусмотрено предоставление такой субвенции местным бюджетам.

Ранее Факты ICTV писали о том, как и когда можно менять форму получения субсидии. Об этом сообщали в Минсоцполитики.

Источник: Счетная палата