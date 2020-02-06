У 19 областях люди не отримали субсидії – Рахункова палата

Громадяни 19 областей України недоотримали пільги та субсидії на оплату комунальних послуг.

Так прокоментував стан виконання держбюджету за попередній рік голова Рахункової палати України Валерій Пацкан.

Найбільший відсоток заборгованість зафіксували на Львівщині – 7,2 млн грн, Дніпропетровщині – 4,9 млн грн та Київщині – 600 тис грн.

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Загальна сума боргу перед населенням складає 14,6 млн грн.

– Це свідчить про одне – фактична потреба у таких видатках за рахунок субвенції не забезпечена. Комусь така сума заборгованості у масштабах країни може здатись не значною. Але є серйозна загроза, що вона не буде погашена. А це допомога тим, хто не в змозі самостійно оплачувати комунальні послуги, – сказав Валерій Пацкан.

Борг, скоріше за все, погашено не буде, оскільки в бюджеті на 2020 рік не передбачено надання такої субвенції місцевим бюджетам.

Раніше Факти ICTV писали про те, як і коли можна змінювати форму отримання субсидії. Про це повідомляли у Мінсоцполітики.

Джерело: Рахункова палата