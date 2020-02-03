После отделения услуги по распределению газа субсидии пересчитают автоматически

Украинцам, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг, в феврале пересчитают ее размер автоматически, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

По его словам, это связано с отделением услуги по распределению газа.

– Из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря – получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, – подчеркнул он.

Музыченко отметил, что эти решения регулятора вступили в силу только в начале года, поэтому в феврале будут проведены доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года.

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Напомним, глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.