Укрзализныцей будут управлять украинцы – Deutsche Bahn

Первое время в вопросе сотрудничества немецкого Deutsche Bahn и Укрзализныци речь будет идти о консультациях.

По словам члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональда Пофалла, управление Укрзализныцей будут осуществлять украинцы.

– Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть управление УЗ будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами, – сказал Пофалла.

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Он добавил, что украинскую железную дорогу необходимо оптимизировать с экономической точки зрения. Дальнейшие шаги будут зависеть от того, насколько успешными будут консультации.

Немецкая сторона считает, что в любом случае нужно быстро начинать работу.

К слову, 5 февраля Укрзализныця и компании Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о стратегическом партнерстве по развитию УЗ.