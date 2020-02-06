Укрзалізницею керуватимуть українці – Deutsche Bahn

Перший час у питанні співпраці німецького Deutsche Bahn та Укрзалізниці йтиметься про консультації.

За словами члена правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональда Пофалла, управління Укрзалізницею здійснюватимуть українці.

– Якщо консультування матиме успіх, можливо йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво Укрзалізниці у процесі управління. Тобто управління УЗ здійснюватиметься, як і раніше, самими українцями, але буде посилено нашими менеджерами, – сказав Пофалла.

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Він додав, що українську залізницю необхідно оптимізувати з економічної точки зору. Подальші кроки залежатимуть від того, наскільки успішними будуть консультації.

Німецька сторона вважає, що в будь-якому випадку потрібно швидко починати роботу.

До слова, 5 лютого Укрзалізниця і компанії Deutsche Bahn AG та DB Engineering & Consulting GmbH підписали меморандум про стратегічне партнерство з розвитку УЗ.