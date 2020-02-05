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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця подписала меморандум с Deutsche Bahn

Укрзализныця, компании Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH подписали 5 февраля меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Меморандум, который будет действовать 3 года, предусматривает предоставление технической и управленческой помощи Укрзализныце.

Подписи под документом поставили и.о. главы правления Укрзализныци Желько Марчек, член правления Укрзализныци Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варнабоф.

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– Я надеюсь, что это станет следующим шагом для построения надежного сотрудничества между Укрзализныцей и Deutsche Bahn, – заявил на церемонии премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Укрзализныця подписала меморандум с Deutsche Bahn / 6 фотографий

К слову, ранее Гончарук рассказал, что меморандум между Укрзализныцей и Deutsche Bahn не предусматривает продажу или концессию государственной компании.

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