За землю: Тимошенко поранилася в Раді, коли ламала мікрофон Разумкова

Лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова, коли блокувала президію Верховної Ради 6 лютого.
Про це повідомила Ганна Стешенко у Facebook.
На знімках видно, що Тимошенко поранила палець, коли ламала пристрій.
– Юля пролила кров. За землю. Вирвала шнури мікрофона спікера Разумкова. Палець вже полагодили, – написала журналіст.
Читайте: Голосування за ринок землі: ситуація в Раді, мітинги і суть законопроекту (ОНЛАЙН)
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вже заявив, що лідер Батьківщина оплачуватиме ремонт зі своєї кишені.
Нагадаємо, Тимошенко зайняла місце спікера в президії, щоб блокувати розгляд законопроекту про ринок землі. До неї спробував пройти соратник Сергій Власенко, але йому завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук. Між чоловіками в Раді сталася бійка.
Фото: Ганна Стешенко