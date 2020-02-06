Лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова, коли блокувала президію Верховної Ради 6 лютого.

Про це повідомила Ганна Стешенко у Facebook.

На знімках видно, що Тимошенко поранила палець, коли ламала пристрій.







За землю: Тимошенко поранилася в Раді, коли ламала мікрофон Разумкова / 2 фотографии

– Юля пролила кров. За землю. Вирвала шнури мікрофона спікера Разумкова. Палець вже полагодили, – написала журналіст.

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Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія вже заявив, що лідер Батьківщина оплачуватиме ремонт зі своєї кишені.

Нагадаємо, Тимошенко зайняла місце спікера в президії, щоб блокувати розгляд законопроекту про ринок землі. До неї спробував пройти соратник Сергій Власенко, але йому завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук. Між чоловіками в Раді сталася бійка.

Фото: Ганна Стешенко