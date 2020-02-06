Одним из основных вопросов заседания Верховной Рады 6 февраля станет проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Сразу после этого народные депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

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В первом чтении будут рассмотрены ряд проектов закона о внесении изменений в некоторые законы Украины:

относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим;

по улучшению инвестиционного климата (относительно отмены государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности);

по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины и др.

К слову, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.