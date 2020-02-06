Одним із основних питань засідання Верховної Ради 6 лютого стане проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відразу після цього народні депутати розглянуть проект закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

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У першому читанні будуть розглянуті низка проектів закону про внесення змін до деяких законів України:

щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг;

про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним;

щодо поліпшення інвестиційного клімату (щодо скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність);

щодо підвищення ефективності роботи Національної громадської телерадіокомпанії України та ін.





До слова, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання триватиме з 4 лютого до 17 липня 2020 року.