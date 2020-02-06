Зеленский отреагировал на обыски на 1+1

Об обысках в офисе 1+1 президент Владимир Зеленский узнал из новостей, а потом позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации.

– Я знаю, что идут следственные действия Службы безопасности Украины из-за того, что на режимном объекте – это кабинет премьер-министра Украины – была осуществлена запись, – заявил глава государства после посещения шахты Межиречанская в Червонограде Львовской области, комментируя обыски.

Зеленский отметил, что эти записи были кому-то переданы или проданы.

– Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект, – добавил он.

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Президент сказал, что в редакции программы Денег на телеканале 1+1 обыски прошли, потому что, “насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет”.

– Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил, – сказал Зеленский.

По его словам, ему очень жаль, что у журналистов прошли обыски, но он не может вмешиваться в проведение следствия.

– Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия – это уже перебор, – добавил президент.

Напомним, вечером 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками в офис медиа-группы 1+1.