Рада перенесла рассмотрение законопроекта О рынке земли

7 февраля Верховная Рада приняла решение о приостановлении рассмотрения законопроекта О рынке земли.

Таким образом рассмотрение указанного законопроекта состоится на следующей пленарной неделе, которая назначена на 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва, на следующей неделе (10-14 февраля) народные депутаты будут работать в комитетах и комиссиях.

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Всего к проекту закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения предложили около 4 тыс. поправок.

Во время заседаний на этой неделе народные депутаты рассмотрели всего 216 поправок.

Пока неизвестно, в какой из дней следующей пленарной недели продолжат рассмотрение законопроекта.

К слову, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что рассмотрение поправок к проекту закона О рынке земли может продлиться до середины апреля.