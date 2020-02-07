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Факты / Украина

Циклон Petra оставил без света более 200 населенных пунктов

Из-за сильного ветра и мокрого снега в Украине без света остаются 203 населенных пункта в восьми областях.

Количество обесточенных населенных пунктов в Одесской области составляет 100, Херсонской – 40, Днепропетровской – 16, Николаевской – 11, Черновицкой – 11, Запорожской – 9, Кировоградской – 9 и Донецкой – 7.

Несмотря на сложные погодные условия, движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

За сутки спасатели отбуксировали 223 транспортных средства, в которых находилось 470 человек, и убрали 72 поваленных дерева.

Читайте: Поваленные деревья, разбитые фонари и ДТП. Циклон Petra накрыл Украину

Напомним, 6 февраля снегом и ураганным ветром накрыло Одессу. Было повалено более 50 деревьев. Непогода повредила контактные линии.

Из-за сильного ветра 7 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение.

Источник: ГСЧС

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