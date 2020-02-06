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Факты / Мир

Мы прошли через ад: Трамп после оправдания по импичменту

После оправдательного приговора Сената в деле об импичменте президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме, что пережил ад.

– Мы прошли через ад. Это было несправедливо. Я не сделал ничего плохого. Там нет ничего с точки зрения закона. Это политический вопрос, – отметил он.

Трамп осудил процедуру импичмента и назвал себя жертвой политических оппонентов.

– Я хочу извиниться перед моей семьей за то, что им пришлось пройти через гнилой сговор некоторых больных, злых людей, – сказал американский президент.

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Он также продемонстрировал выпуск Washington Post с заголовком на первой полосе Трамп оправдан, отметив, что это единственный хороший заголовок о нем в этой газете.

Напомним, 5 февраля в Сенате США завершилось голосование по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сенаторы отклонили обе статьи импичмента главы США.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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