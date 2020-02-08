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Факты / Украина

Украина будет отправлять на карантин людей, прибывших из Хубэя

Кабинет министров принял распоряжение, которое вводит временные ограничения для людей, прибывающих из китайской провинции Хубэй.

Согласно распоряжению, таких людей будут отправлять в изоляцию в специальные учреждения сроком на 14 дней.

Такие меры решили принять из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае.

– Устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты. Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Кроме того, распоряжением утверждается национальный план противоэпидемических мероприятий для предотвращения заноса и распространения нового типа коронавируса в Украине.

К слову, в Китае из-за заболевания новым типом коронавируса умер гражданин США.

Источник: Минздрав

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