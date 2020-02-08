Украина будет отправлять на карантин людей, прибывших из Хубэя

Кабинет министров принял распоряжение, которое вводит временные ограничения для людей, прибывающих из китайской провинции Хубэй.

Согласно распоряжению, таких людей будут отправлять в изоляцию в специальные учреждения сроком на 14 дней.

Такие меры решили принять из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае.

– Устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты. Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Кроме того, распоряжением утверждается национальный план противоэпидемических мероприятий для предотвращения заноса и распространения нового типа коронавируса в Украине.

К слову, в Китае из-за заболевания новым типом коронавируса умер гражданин США.