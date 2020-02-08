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Факти / Україна

Україна відправлятиме на карантин людей, які прибули з Хубея

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке вводить тимчасові обмеження для людей, які прибувають з китайської провінції Хубей.

Згідно з розпорядженням, таких людей відправлятимуть в ізоляцію у спеціальні установи терміном на 14 днів.

Такі заходи вирішили ухвалити через спалах нового типу коронавірусу в Китаї.

– Встановлюється режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Це дозволить мобілізувати сили та оцінити засоби реагування, що існують, вчасно поповнити резерв для забезпечення готовності на випадок виникнення епідемії, – повідомили у прес-службі МОЗ.

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Крім того, розпорядженням затверджується національний план протиепідемічних заходів для запобігання занесення і поширення нового типу коронавірусу в Україні.

До слова, у Китаї через захворювання на новий тип коронавірусу помер громадянин США.

Джерело: МОЗ

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