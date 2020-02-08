Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска в Украину.

Во время визита в Ватикан глава Украины заявил, что для полного понимания ситуации на Донбассе, необходимо побывать там.

– Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток, – сказал Зеленский.

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Президент также встретился с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером.

Зеленский заявил, что Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым престолом, ведь существуют общее видение будущего и общие ценности.

К слову, Владимир Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением украинцев, которых удерживают на Донбассе, в РФ и в аннексированном Крыму.