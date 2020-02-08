Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска до України.

Під час візиту до Ватикану глава України заявив, що для повного розуміння ситуації на Донбасі, необхідно побувати там.

– Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід, – сказав Зеленський.

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Президент також зустрівся з державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном та секретарем з міждержавних відносин Полом Річардом Галлахером.

Зеленський заявив, що Україна готова розвивати більш тісну взаємодію зі Святим престолом, адже існують спільне бачення майбутнього і спільні цінності.

До слова, Володимир Зеленський попросив Папу Франциска допомогти зі звільненням українців, яких утримують на Донбасі, в РФ та в анексованому Криму.