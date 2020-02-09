Аудит в Гослесагентстве: в двух областях полетели первые головы

В Украине уволены руководители Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга и Гутянского лесхоза в Харьковской области Виктор Сыс.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

– Есть результаты антикоррупционного аудита деятельности Гослесагентства, который проводится по моему поручению, – написал он.

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Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о создании законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации в общегосударственном масштабе.