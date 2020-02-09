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Факти / Україна

Аудит у Держлісагентстві: у двох областях полетіли перші голови

В Україні звільнено керівників Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу та Гутянського лісгоспу на Харківщині Віктора Сису.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Маємо результати антикорупційного аудиту діяльності Держлісагентства, який проводять за моїм дорученням, – написав він.

Читайте: Велике будівництво: Гончарук анонсував старт програми у березні

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації в загальнодержавному масштабі.

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