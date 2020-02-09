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Факты / Украина / Общество

Под Днепром из-за загрязнения водохранилища пестицидами закрыли школы и садики

В Каховском водохранилище обнаружили превышение допустимого уровня концентрации пестицидов (диазинон и хлорпирыфос), из-за чего жителям Апостоловской объединенной территориальной общины Днепропетровской области рекомендовали ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи.

Также городские власти приняли решение о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, школ, учреждений социальной сферы и культуры с 8 до 12 февраля включительно.

Также направлено обращение в полицию и прокуратуру с просьбой выявить источники загрязнения водохранилища.

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В Апостоловскую ОТО входят город Апостолово, два поселка и 17 сел – а это более 23,3 тыс. человек, которые остались без питьевой воды.

Ранее Факты писали о том, что в Крыму назревает экологическая катастрофа.

Источник: apost.otg.dp.gov.ua

Фото: Dreamstime

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