Під Дніпром через забруднення водосховища пестицидами закрили школи та дитсадки

У Каховському водосховищі виявили перевищення допустимого рівня концентрації пестицидів (діазинон та хлорпірифос), через що жителям Апостолівської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області рекомендували обмежити вживання питної води для приготування їжі.

Також міська влада ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи дошкільних навчальних закладів, шкіл, закладів соціальної сфери та культури з 8 до 12 лютого включно.

Також направлено звернення до поліції та прокуратури з проханням виявити джерела забруднення водосховища.

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До Апостолівської ОТО входять місто Апостолове, два селища та 17 сіл – а це понад 23,3 тис. людей, які лишился без питної води.

Раніше Факти писали про те, що у Криму назріває екологічна катастрофа.

Джерело: apost.otg.dp.gov.ua