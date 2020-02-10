Бесплатный пакет медуслуг украинцы получат с 1 апреля – Гончарук

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает Программа медицинских гарантий.
Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы.
– Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики.
Если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением – значит, больница не получит финансирования. Тогда деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти, – рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Также он добавил, что сейчас уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
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Что включает в себя Программа медицинских гарантий:
- первичную помощь;
- экстренную помощь;
- амбулаторно-поликлиническую – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- стационарную помощь;
- паллиативную медицинскую помощь – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь
- семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)
- медицинскую реабилитацию;
- медицинскую помощь в связи с родами;
- реимбурсацию лекарственных средств (программа Доступные лекарства).
Все услуги по гарантированному медицинскому пакету будет полностью бесплатным для украинцев.
К слову, к 2020 году все больницы станут коммунальными некоммерческими учреждениями.