Безкоштовний пакет медпослуг українці отримають з 1 квітня – Гончарук

З 1 квітня 2020 року в Україні запрацює Програма медичних гарантій.
Наразі МОЗ і Національна служба здоров’я працюють з регіонами для своєчасного старту другої ланки медичної реформи.
– Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики.
Якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом – отже, лікарня не отримає фінансування. Тоді гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада, – розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Також він додав, що наразі вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.
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Що включає в себе Програма медичних гарантій:
- первинну допомогу;
- екстрену допомогу;
- амбулаторно-поліклінічну – це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
- стаціонарну допомогу;
- паліативну медичну допомогу – обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);
- медичну реабілітацію;
- медичну допомогу у зв’язку з пологами;
- реімбурсацію лікарських засобів (програма Доступні ліки).
Усі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безоплатними для українців.
До слова, у 2020 року всі лікарні стануть комунальними некомерційними установами.