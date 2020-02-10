Безкоштовний пакет медпослуг українці отримають з 1 квітня – Гончарук

З 1 квітня 2020 року в Україні запрацює Програма медичних гарантій.

Наразі МОЗ і Національна служба здоров’я працюють з регіонами для своєчасного старту другої ланки медичної реформи.

– Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом – отже, лікарня не отримає фінансування. Тоді гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада, – розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також він додав, що наразі вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

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Що включає в себе Програма медичних гарантій:

первинну допомогу;

екстрену допомогу;

амбулаторно-поліклінічну – це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;

стаціонарну допомогу;

паліативну медичну допомогу – обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медичну реабілітацію;

медичну допомогу у зв’язку з пологами;

реімбурсацію лікарських засобів (програма Доступні ліки).

Усі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безоплатними для українців.

До слова, у 2020 року всі лікарні стануть комунальними некомерційними установами.