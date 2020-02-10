Государственные реестры в Украине: что с ними не так и как решить проблемы – интервью с Вискубом

Согласно данным аудита, в Украине насчитывается более 350 государственных реестров. Но в них дублируется большое количество персональных данных. Это неправильно, ведь они часто неактуальные и содержат ошибки.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в комментарии Фактам ICTV рассказал, как упорядочить и оптимизировать реестры.

Первое – это вопрос создания базовых реестров. По его словам, они будут первоисточником и будут отвечать за актуальность и достоверность. Другие должны только использовать эту информацию.

– Так как у нас сейчас 350 реестров, их сложно защищать и контролировать доступность к персональным данным, – отметил Алексей Вискуб.

Базовое, с чего будут начинать работу – это создание полного реестра граждан. Сейчас выбирают, на базе чего его лучше сделать. Скорее всего, основой будет демографический реестр, в котором уже есть 17,5 млн граждан, поскольку он наполняется постепенно и качественно.

Уже после создания полного реестра, следующим шагом можно планировать постепенную оптимизацию других реестров.

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Кроме того, Алексей Вискуб добавил, что в Украине существует проблема защиты реестров. Наиболее проблемным остается реестр в сфере строительства. Поэтому сейчас министерство работает над тем, чтобы все услуги в нем сделать электронными и автоматическими.

Но глобальная проблема заключается в том, что на базе вот таких некачественных реестров появляются большие возможности для коррупции и злоупотреблений.

Поэтому одним из направлений работы министерства является вопрос открытых данных, который заключается в том, что все данные, которые накапливаются в государстве могут быть открыты для повторного бесплатного использования гражданами и бизнесом. Но это не касается информации с ограниченным статусом. Это не могут быть персональные данные и коммерческая тайна.

Чтобы постепенно решить все эти проблемы, Министерство цифровой трансформации до конца 2020 года планирует получить полный реестр населения, который станет базой для всех остальных.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что через 1-2 года в Украине появится единый реестр граждан.