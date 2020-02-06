Пенсионный фонд, физреестр и мобильные: как собирали данные для переписи населения

Основная задача переписи населения состояла в том, чтобы понять, сколько всего населения находится на территории Украины, распределить эти результаты по регионам и полу.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на брифинге.
Также он подробно рассказал о каждом источник информации.
Первый метод – сбор данных от мобильных операторов.
– Сначала мы провели масштабное социологическое исследование, чтобы понять в каких группах по регионам среднее количество мобильных телефонов на одного человека. Затем мы наложили исследования по тому, сколько в среднем сим-карт. И также добавили информацию в отношении детей и стариков, – отметил Дубилет.
Второй метод – данные Пенсионного фонда.
– Мы посмотрели, какой у нас есть самый точный реестр и пришли к выводу, что это Пенсионный фонд.
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Третий метод – реестр физических человек.
– Сначала мы почистили этот реестр по признакам последнего контакта с государством в течение трех лет: получение субсидий, получения официальной заработной платы, наличие загранпаспорта.
По словам Дубилет, все три методики показали почти одинаковый результат.
Также он добавил, что они не использовали данные с Госкомстата.
Напомним, ранее правительство обнародовало результаты пробной переписи населения. Согласно полученным данным, в Украине проживает 37 млн 289 тыс. человек, не считая людей, проживающих за границей и на временно оккупированной территории.