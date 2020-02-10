Державні реєстри в Україні: що з ними не так і як вирішити проблеми

Згідно з даними аудиту, в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів. Але у них дублюється велика кількість персональних даних. Це неправильно, адже вони часто неактуальні і містять помилки.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у коментарі Фактам ICTV розповів, як упорядкувати і оптимізувати реєстри.

Перше – це питання створення базових реєстрів. За його словами, вони будуть першоджерелом і відповідатимуть за актуальність і достовірність. Інші повинні лише використовувати цю інформацію.

– Через те, що у нас зараз 350 реєстрів, їх складно захищати і контролювати доступність до персональних даних, – зауважив Олексій Вискуб.

Базове, з чого розпочинатимуть роботу – це створення повного реєстру громадян. Зараз обирають, на базі чого його краще зробити. Найімовірніше, основою буде демографічний реєстр, у якому вже є 17,5 млн громадян, оскільки він наповнюється поступово і якісно.

Вже після створення повного реєстру, наступним кроком можна планувати поступову оптимізацію інших реєстрів.

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Крім того, Олексій Вискуб додав, що в Україні існує проблема захисту реєстрів. Найбільш проблемним залишається реєстр у сфері будівництва. Тому зараз міністерство працює над тим, щоб всі послуги у ньому зробити електронними і автоматичними.

Але глобальна проблема полягає у тому, що на базі от таких неякісних реєстрів з’являються великі можливості для корупції і зловживань.

Тому одним з напрямків роботи міністерства є питання відкритих даних, яке полягає у тому, що всі дані, які накопичуються в державі можуть бути відкриті для повторного безкоштовного використання громадянами та бізнесом. Але це не стосується інформації з обмеженим статусом. Це не можуть бути персональні дані і комерційна таємниця.

Щоб поступово вирішити всі ці проблеми, Міністерство цифрової трансформації до кінця 2020 року планує отримати повний реєстр населення, який стане базою для решти.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що через 1-2 роки в Україні з’явиться єдиний реєстр громадян.