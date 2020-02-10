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Факти / Україна / Політика

Обшуки в Миколаївській ОДА провели у справі про присвоєння 157 га лиману

10 лютого оперативники Нацполіції та СБУ провели обшуки у Миколаївській обласній держадміністрації.

Слідчі дії проходили за сприяння Офісу Генпрокурора.

За словами прес-служби Офісу, метою обшуків було виявлення нових обставин кримінального провадження.

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Справу було відкрито ще 2015 року за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою площею 157 га водного фонду, що є частиною акваторії Дніпро-Бузького лиману.

– Посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, ухвалюючи спірне розпорядження щодо водних об’єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди.

Право на розпорядження такими земельними ділянками є виключною компетенцією Кабінету Міністрів України, – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Імена чиновників у прокуратурі не оголошують.

До слова, Факти ICTV вже писали, що в грудні минулого року у Миколаївській ОДА уже проводились обшуки. Тоді за постановою суду перевіряли дані про роботу департаменту ЖКГ з підрядниками у 2017-2018 роках.

Джерело: Офіс генпрокурора

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