Вернувшимся из ОРДЛО пленным негде жить – Денисова

Граждане, которых в декабре вернули из плена в ОРДЛО, просят обеспечить их жильем.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова.

– Ко мне поступают обращения от граждан, которые были освобождены 29 декабря прошлого года согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, с просьбой посодействовать в обеспечении их жильем, – рассказала она.

По словам Денисовой, срок их реабилитации в ГУ Лесная Поляна заканчивается и большинство из них не имеют жилья.

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Омбудсмен напомнила, что начале января была собрана полная информация о потребностях этих граждан и передана в полном объеме профильным министерствам.

Также состоялась встреча работников Службы занятости с освобожденными гражданами, где последним оказали консультации по поиску работы.

К слову, освобожденный из плена украинец Василий Савин рассказал о людях, которые до сих пор остаются в Макеевской колонии строгого режима.