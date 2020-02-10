Полоненим, що повернулися з ОРДЛО, ніде жити – Денисова

Громадяни, яких у грудні повернули з полону в ОРДЛО, просять забезпечити їх житлом.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денисова.

– До мене надходять звернення від громадян, які були звільнені 29 грудня минулого року згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи з врегулювання збройного конфлікту на сході України, з проханням посприяти в забезпеченні їх житлом, – розповіла вона.

За словами Денисової, термін їх реабілітації в ГУ Лісова Поляна закінчується і більшість з них не мають житла.

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Омбудсмен нагадала, що на початку січня була зібрана повна інформація про потреби цих громадян і передана в повному обсязі профільним міністерствам.

Також відбулася зустріч працівників служби зайнятості зі звільненими громадянами, де останнім надали консультації з пошуку роботи.

До слова, звільнений з полону українець Василь Савін розповів про людей, які досі залишаються у Макіївській колонії суворого режиму.