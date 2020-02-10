В НАУ студент из Китая потерял сознание и устроил переполох

В Национальном авиационном университете студент из Китая внезапно потерял сознание. У него пошла кровь носом.
Это вызвало большой переполох среди других студентов.
На место срочно направили врачей, а других студентов по-чуть-чуть выводили из этажа.
Как сообщили сотрудники НАУ в комментариях Фактам ICTV, парень – студент первого курса, который решил подняться на 11 этаж пешком.
– От перегрузки у него поднялось давление и пошла носом кровь и он потерял сознание. Его забрала скорая, однако сначала первую помощь оказали работники нашего медицинского центра, – отметили в пресс-службе НАУ.
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Парня забрала скорая в больницу на допобследование. Сейчас его уже отпустили домой.
Предварительный диагноз – гипоксия мозга.
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