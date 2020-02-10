PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В НАУ студент из Китая потерял сознание и устроил переполох

В Национальном авиационном университете студент из Китая внезапно потерял сознание. У него пошла кровь носом.

Это вызвало большой переполох среди других студентов.

На место срочно направили врачей, а других студентов по-чуть-чуть выводили из этажа.


Как сообщили сотрудники НАУ в комментариях Фактам ICTV, парень – студент первого курса, который решил подняться на 11 этаж пешком.

– От перегрузки у него поднялось давление и пошла носом кровь и он потерял сознание. Его забрала скорая, однако сначала первую помощь оказали работники нашего медицинского центра, – отметили в пресс-службе НАУ.

Читайте: В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая

Парня забрала скорая в больницу на допобследование. Сейчас его уже отпустили домой.

Предварительный диагноз – гипоксия мозга.

Ранее на остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess у второго украинца обнаружили коронавирус.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка