У НАУ студент з Китаю втратив свідомість і влаштував переполох

У Національному авіаційному університеті студент з Китаю раптово втратив свідомість. У нього пішла кров носом.
Це викликало неабиякий переполох серед інших студентів.
На місце терміново направили лікарів, а інших студентів по-троху виводили з поверху.
Як повідомили співробітники НАУ у коментарях Фактам ICTV, хлопець – студент першого курсу, який вирішив піднятися на 11 поверх пішки.
– Від перенавантаження у нього піднявся тиск та пішла носом кров і він втратив свідомість. Його забрала швидка, однак спочатку першу допомогу надали працівники нашого медичного центру, – зазначили у прес-службі НАУ.
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Хлопця забрала швидка до лікарні на дообстеження. Наразі його вже відпустили додому.
Попередній діагноз – гіпоксія мозку.
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