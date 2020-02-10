Украина эвакуирует своих граждан из Китая 11 февраля

Украина 11 февраля эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй. После эвакуации их ждет обязательный 14-дневный карантин.

Граждан Украины, которые включены в список на эвакуацию, попросили:

Держать наготове свои паспортные документы Украины, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельство о рождении детей до 18 лет.

Оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет), а также, по возможности, пополнить счет с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну).

Быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости).

Ожидать как звонков посольства на мобильный телефон, так и сообщения в группе Embassy – EVACUATION мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

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Напомним, по состоянию на 10 февраля, из-за заражения коронавирусом в мире умерли 907 пациентов, количество инфицированных выросло до 40216.

Большинство смертей, 871, зафиксированы в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Источник: Посольство Украины в КНР