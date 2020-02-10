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Факти / Україна

Україна евакуює своїх громадян з Китаю 11 лютого

Україна 11 лютого евакуює своїх громадян з китайської провінції Хубей. Після евакуації на них чекає обов’язковий 14-денний карантин.

Для евакуації до Китаю відправлять чартерний рейс за маршуртом: Київ – Ухань (КНР) – Київ.

Громадян України, яких включено до списку на евакуацію, попросили:

  • Тримати напоготові свої паспортні документи України, документи, що надають право на перебування на території КНР, а також паспортні документи, свідоцтво про народження дітей віком до 18 років.
  • Залишатися на постійному зв’язку, тримати повністю готовими до тривалого використання свої засоби комунікації (мобільний телефон, планшет), а також, за можливості, поповнити рахунок з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну).
  • Бути мобільними та готовими до переміщень, зокрема нічних, мати мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).
  • Очікувати як на дзвінки посольства на мобільний телефон, так і на повідомлення в групі Embassy – EVACUATION мобільного додатку Wechat, повністю координувати свої дії з представниками посольства.

Джерело: Посольство України в КНР

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