Украина против полного разведения сил на Донбассе

Украинская сторона не поддерживает разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения, так как это противоречит Минским соглашениям.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что этот вопрос ведомство рассматривало совместно с Генштабом на заседаниях СНБО.

– Это противоречит Минским соглашениям, где написано, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части, – отметил Загороднюк.

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Министр отметил, что в настоящее время разведения сил никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

– Если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп, – добавил он.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске 29 января не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе, однако предварительно договорились о разведении в районе КПВВ Гнутово.