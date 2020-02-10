PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна проти повного розведення сил на Донбасі

Українська сторона не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, бо це суперечить Мінським угодам.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що це питання відомство розглядало спільно з  Генштабом на засіданнях РНБО.

– Це суперечить Мінським угодам, де написано, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування повинні роззброїтися та розформуватися.

Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині, – зазначив Загороднюк.

Читайте: Зеленський у Давосі: В Україні шостий рік війна, стурбованості світу мало

Міністр наголосив, що нині розведення сил жодним чином не змінює безпекову ситуацію.

– Якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп, – додав він.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 січня не дійшли згоди щодо трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, однак попередньо домовилися про розведення у районі КПВВ Гнутово.

Джерело: Радіо Свобода

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка