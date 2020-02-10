Україна проти повного розведення сил на Донбасі

Українська сторона не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, бо це суперечить Мінським угодам.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що це питання відомство розглядало спільно з Генштабом на засіданнях РНБО.

– Це суперечить Мінським угодам, де написано, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування повинні роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині, – зазначив Загороднюк.

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Міністр наголосив, що нині розведення сил жодним чином не змінює безпекову ситуацію.

– Якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп, – додав він.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 січня не дійшли згоди щодо трьох нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, однак попередньо домовилися про розведення у районі КПВВ Гнутово.