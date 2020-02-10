Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенскую конференцию по безопасности 2020 года посетит президент Украины Владимир Зеленский.

– Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения Украины на высоком уровне, – сообщает пресс-служба конференции.

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, удалось найти хорошее решение для первого участия президента Украины.

Он добавил, что Украина остается важным пунктом в политике безопасности Европы.

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В 2020 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 до 16 февраля.

Ежегодно ее гостями становятся главы государств, правительств, министры иностранных дел и другие чиновники.

В этом году в конференции должны принять участие 850 гостей высокого уровня.

К слову, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил на Донбассе не влияет на ситуацию с безопасностью в регионе.

Источник: Munich Security Conference