Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки

Мюнхенську конференцію з безпеки 2020 року відвідає президент України Володимир Зеленський.
– Ми раді, що президент України Володимир Зеленський приєднається до нас для обговорення України на високому рівні, – повідомляє прес-служба конференції.
За словами глави Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганга Ішингера, вдалося знайти гарне рішення для першої участі президента України.
Він додав, Україна залишається важливим пунктом в політиці безпеки Європи.
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У 2020 році Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 14 до 16 лютого.
Щорічно її гостями стають глави держав, урядів, міністри закордонних справ та інші чиновники.
Цього року у конференції повинні взяти участь 850 гостей високого рівня.
До слова, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил на Донбасі не впливає на ситуацію з безпекою в регіоні.
Джерело: Munich Security Conference