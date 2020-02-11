Зеленский: наша главная стратегия в целом – не потерять страну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является не потерять страну. Прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

– Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть. Потому, что когда ты берешь каждый регион внутренне, что там происходит, в каждом… Донецк и Луганск – мы понимаем – там идет война. То есть, я думаю, что наша задача в ближайшие годы – закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война, – рассказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что в начале войны на Донбассе в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.

– Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это, в принципе, не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят, – подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский назвал преувеличением влияние Сороса на Украину.