Зеленський: наша головна стратегія в цілому – не втратити країну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною стратегією для його команди в цілому є не втратити країну. Припинення війни на Донбасі може стати символом, навколо якого Україна об’єднається.

– Знаєте, у нас зараз, я вам чесно скажу, в цілому питання – не втратити країну. Чи не втратити те, що у нас є. Бо коли ти береш кожен регіон внутрішньо, що там відбувається, в кожному … Донецьк і Луганськ – ми розуміємо – там йде війна. Тобто, я думаю, що наше завдання в найближчі роки – закінчити війну. Існують символи, навколо яких можна об’єднати країну. І так вийшло, що країна об’єднується, коли воює, і країна об’єднується, коли мир і коли закінчилася війна, – розповів Зеленський.

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Зеленський зазначив, що на початку війни на Донбасі в 2014 році країна об’єдналася, але втратила території, а зараз, якщо буде мир, в України є можливість об’єднатися в цілому.

– Адже всім жити краще, якщо не гинуть люди, коли країна ціла. Тобто, це символ. Мир на Донбасі – це не просто повернути територію і людей, це, в принципі, не втратити в цілому країну. Я знаю, що українці цього хочуть, – підкреслив він.

Раніше Володимир Зеленський назвав перебільшенням вплив Сороса на Україну.