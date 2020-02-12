Электронная акцизная марка заработает до мая – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что система Электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции заработает 1 мая 2020 года.

– Наконец история, о которой говорили еще с 2014-го года, начинает внедряться. Это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через е-кабинет налогоплательщиков, – отметил Гончарук.

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Кроме того, в правительстве уверены, что это будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков.

Электронная акцизная марка будет работать через специальные QR-код и штрих-код.

Ранее Факты ICTVC писали, что с 1 марта стартует пилотный проект по централизации государственных закупок.