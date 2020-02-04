Госзакупки, больничные и акцизные марки – даты запуска онлайн

С 1 марта стартует пилотный проект по централизации государственных закупок, рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

– Мы все министерства обязываем закупать определенный артикул продукции только через центральную закупочную организацию. Это бумага, бензин, какие-то компьютерные комплектующие, – отметил он.

По его словам, чем дольше будет пилот, тем шире будет артикул товаров.

Проект электронного больничного должны запустить до 1 апреля, заверил Дубилет.

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Еще один проект – по электронной акцизной марке – будет запущен до 1 июля.

Министр Кабмина также анонсировал, что в 2020 году правительство реализует решение, которое позволит бизнесу не отправлять информацию в военкоматы.

– Мы сейчас это активно обсуждаем с Генштабом. Если будет принято решение, то достаточно быстро можно будет доработать софт на стороне Пенсионного фонда и запустить это в кратчайшие сроки, – добавил он.

Ранее в Министерстве соцполитики заявили, шо планируют ввести электронный больничный с 1 апреля.