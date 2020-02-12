Електронна акцизна марка запрацює до травня – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що система Електронна акцизна марка для захисту споживачів від контрафактної алкогольної продукції запрацює 1 травня.

– Нарешті історія, про яку говорили ще з 2014-го року, починає впроваджуватися. Це створить рівні умови для виробників та спростить ведення бізнесу шляхом заміни паперових замовлень на електронні через е-кабінет платників податків, – зазначив Гончарук.

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Крім того, в уряді впевнені, що це сприятиме посиленню боротьби з ухиленням від сплати податків та зменшенню тіньового обігу алкогольних напоїв.

Електронна акцизна марка працюватиме через спеціальні QR-код та штрих-код.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 березня стартує пілотний проект щодо централізації державних закупівель.