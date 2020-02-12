В Кремле отреагировали на заявление Арахамия о воде для аннексированного Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения Украине контроля над границей на Донбассе в обмен на восстановление водоснабжения Крыма.

– Крым не может быть объектом каких-то разменов, – сказал Песков.

По его словам, водоснабжение Крыма обеспечивается в рамках существующих в России программ развития.

– Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или на другой основе, они могут быть рассмотрены, – добавил Песков.

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В то же время представитель Кремля подтвердил прежнюю позицию, что ситуация на Донбассе якобы является внутреукраинской проблемой и что Россия делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию, а также предложил тему контроля за рубежом обсуждать с представителями Донбасса.

Напомним, 12 февраля председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украине нужно пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны РФ по Донбассу.