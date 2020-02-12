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Факти / Україна / Політика

У Кремлі відреагували на заяву Арахамії про воду для анексованого Криму

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення водопостачання Криму.

– Крим не може бути об’єктом якихось розмінів, – сказав Пєсков.

За його словами, водопостачання Криму забезпечується в рамках існуючих у Росії програм розвитку.

– Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання, на комерційній або на іншій основі, вони можуть бути розглянуті, – додав Пєсков.

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Водночас представник Кремля підтвердив колишню позицію, що ситуація на Донбасі нібито є внутрішньоукраїнською проблемою і що Росія робить все можливе, щоб сприяти її врегулюванню, а також запропонував тему контролю за кордоном обговорювати з представниками Донбасу.

Нагадаємо, 12 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Україні потрібно пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку РФ щодо Донбасу.

Джерело: ТАСС

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